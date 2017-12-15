Суд арестовал члена ПАРНАС за организацию митинга 7 октября

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал члена Федерального политсовета Партии народной свободы (ПАРНАС), главу регионального отделения партии в Ленинградской области Александра Расторгуева на девять суток. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Его признали виновным в организации несанкционированного митинга 7 октября.

«Суд не принял во внимание, что постановление по делу об административном нарушении вынесено с нарушением закона — истек двух месячный срок со дня совершения правонарушения (ст.4.5. КоАП РФ). Также судья Наталья Соболева не учла замечание адвоката, что протокол был написан с нарушением закона задним числом. Согласно ст. 28.5 КоАП РФ протокол составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения», — говорится в сообщении.

Сам Расторгуев уверен, что настоящая причина его задержания — зачистка перед акцией протеста дальнобойщиков 15—20 декабря.

Накануне Расторгуев был задержан, когда выезжал в Москву на заседание политсовета ПАРНАС. Его подозревали в организации акции политика Алексея Навального 7 октября в Санкт-Петербурге.

Он отказался подписывать протокол и настаивал, что не был организатором митинга в поддержку Алексея Навального 7 октября.

Ранее суд в Петербурге арестовал на 15 суток лидера водителей Андрея Бажутина и главу петербургского отделения объединения дальнобойщиков Сергея Владимирова. Они были задержаны за три дня до начала всероссийской забастовки дальнобойщиков.

Акция началсь сегодня, 15 декабря.