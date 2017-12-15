ЦБ назвал спровоцировавшие санацию Промсвязьбанка факторы
Решение Центрального банка России провести санацию Промсвязьбанка было вызвано тремя факторами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя председателя Банка России Василия Поздышева.
По его словам, первый фактор — кредитное финансирование собственников, причем «экспозиция на бизнес собственников превышала капитал банка».
Второе — «субординированные инструменты в капитале банка могли финансироваться средствами самого банка, а это запрещено». И третий фактор — санационная нагрузка на Промсвязьбанк из-за его участия в оздоровлении Автовазбанка.
ЦБ отмечает, что необходимо доформировать резервы на более чем 200 млрд рублей. Зампред рассказал, что у Промсвязьбанка также наблюдался хронический недостаток ликвидности.
Поздышев добавил, что Банк России расследует сделки с акциями и облигациями Промсвязьбанка накануне введения временной администрации: негосударственные пенсионные фонды продали акции Промсвязьбанка и приобрели облигации Промсвязьбанка.
Ранее Центральный банк России (ЦБ) ввел временную администрацию в Промсвязьбанк и объявил о санации.
В Центробанке объяснили такие меры повышением финансовой устойчивости банка. ЦБ планирует привлечь денежные средства Фонда консолидации банковского сектора.
Промсвязьбанк входит в топ-10 крупнейших банков России по размеру активов.