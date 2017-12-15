Спорившего с активистами SERB зрителя «Артдокфеста» арестовали на семь суток

Зрителя, пришедшего на показ фильма «Полет пули», арестовали на семь суток за неповиновение полиции, он утверждает, что вступил в полемику с активистами SERB. Об этом сообщает ресурс «ОВД-Инфо».

По словам зрителя, он не сумел стерпеть, как мужчины оскорбляли и били присутствовавших в зале. Когда приехала полиция, то всех и задержали.

«ОВД-Инфо» утверждает, что в протоколе, который составили после задержания, полицейские написали, что задержанный зритель пытался сорвать кинопросмотр, а также кричал «Слава Украине!».

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал лидера SERB Игоря Бекетова, активистов организации Юрия Горошко и Оксану Шкоду на семь суток за срыв фильма «Полет пули» в кинотеатре «Октябрь».

Активисты пришли на показ фильма «Полет пули» 9 декабря и пообещали его режиссеру Беате Бубенец «серьезные проблемы». Они также угрожали президенту фестиваля Виталию Манскому.

На следующий день их задержали после того, как они разлили в зале жидкость с резким запахом. На активистов составили протоколы за неповиновение полиции.

«Мы сорвали показ, потому что в этом фильме не актеры, а настоящие люди, бойцы из националистического батальона "Айдар", воюющие на стороне Украины и продолжающие на сегодняшний день убивать русских людей», — пояснил ранее Бекетов.

Впоследствии организаторы «Артдокфеста» из-за угроз отменили показ украинского фильма «Война ради мира».

Фильмы «Война ради мира» и «Полет пули» рассказывают о событиях на юго-востоке Украины.