В Москве современным художникам вручили премию Кандинского

В Москве объявили победителей 11 премии Кандинского, всего было три номинации. Об этом говорится в официальном сообществе премии в фейсбуке.

В номинации «Молодой художник» победила Саша Пирогова с проектом MONO. Он представляет из себя «двухканальный видео-перформанс». Используя микрофоны как символ голоса, силы и проявления себя, перформеры исследуют сложные социальные отношения.

«Они изучают как индивидуальные, так и коллективные зависимости и обязательства. Микрофоны выполняют функцию сенсоров, усиливающих звук, но не голос», — говорится в сообщении.

В номинации «Проектом года» победила арт-группировка «ЗИП» с «Остановкой “ДК ЗИП”». Проект отсылает «к некогда существовавшей автобусной и трамвайной остановке возле Краснодарского завода измерительных приборов». Она стала для художников первой мастерской и выставочной площадкой. В экспозиции также есть роща, и дельфины.

Лауреатом в номинации «Научная работа» стал Алексей Бобриков, автор сборника «Русская идея на сувенирном прилавке и другие эссе о (пост)советском искусстве».

На сайте поясняется, что Сборник посвящен антропологии «советского», главным образом социально и политически осмысленной телесности, рассмотренной на примерах из истории русского искусства последнего столетия.

Напомним, премия Кандинского учредили в 2007 году. Инициатором премии стала глава Breus foundation Шалва Бреуса. Приз в номинации «Проект года» составляет 1,8 млн рублей, а в номинации «Молодой художник» — 450 тысяч рублей.

Победитель в номинации «Научная работа» получает право издать свой труд на русском или английском языках.