МИД пообещал не пустить на выборы сотрудников дипмиссии США в качестве наблюдателей

Наблюдателей, которые работают в дипломатической миссии США, не пустят на предстоящие президентские выборы. Об этом замглавы МИД Сергей Рябков рассказал информационному агентству ТАСС.

«С учетом их отказа принять российских наблюдателей из числа сотрудников наших загранучреждений в США на прошедших там выборах, мы в этом вопросе будем исходить из принципов взаимности», — сказал Рябков.

Он также добавил, что «не видит проблем» с участием представителей США в международных наблюдательных миссиях. «Это все будет решаться на общих основаниях в процессе отработки темы международного наблюдения за выборами», — заключил замглавы МИД.

Ранее сенаторы единогласно проголосовали за назначение выборов президента России на 18 марта 2018 года.

Изначально выборы должны были пройти 11 марта, однако Госдума предложила перенести их на 18 марта, так как в этот день произошло присоединение Крыма к России.