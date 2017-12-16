Саакашвили прокомментировал обвинение Путина в дестабилизации Украины

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что обвинение президента России Владимира Путина перекликаются с тезисами генпрокурора и президента Украины Юрия Луценко и Петра Порошенко. Об этом сообщает телеканала NewsOne.

«Путин вчера обвинил меня в попытке государственного переворота <…> Лучший подарок для Путина — увидеть меня в украинской тюрьме», — заявил Саакашвили.

Он добавил, что операция по его задержанию проходила при взаимодействии ФСБ и СБУ.

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По мнению Саакашвили, Путин боится его успеха на Украине.

«Там, где успех, там отступает русский мир, потому что русским мир зиждиться на нищете, бедности, убогости — все плохо, и только олигархи могут управлять <…> Успех в Грузии для него [для Путина] был бомбой. Успех в Украине для него будет ядерной бомбой. Успех Украины — это быстрое движение Украины в Европу, превращение Украины в европейскую страну», — считает Саакашвили.

Напомним, что на ежегодной пресс-конференции президента, которая прошла 14 декабря, Ксения Собчак задала Путину вопрос о Навальном, которого, по ее словам, власти намеренно не допускают к выборам. В ответ на это президент сказал, что «персонаж, которого вы упомянули», — это российский Саакашвили, который хочет дестабилизировать ситуацию в стране.

«Вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Мы все это уже проходили. Вы хотите это вернуть? Я уверен, что подавляющее большинство граждан России этого не хочет и не допустит», — сказал Путин.

Напомним, что Саакашвили задержали в Киеве 8 декабря по обвинению в «содействии участникам преступных организаций и скрытии их преступной деятельности» (ч. 2 ст. 256 УК Украины). Генпрокуратура страны утверждала, что Саакашвили получал деньги от «группировки экс-президента Украины Виктора Януковича».

Саакашвили задержали в Киеве 8 декабря по обвинению в «содействии участникам преступных организаций и скрытии их преступной деятельности» (ч. 2 ст. 256 УК Украины). Генпрокуратура страны утверждала, что Саакашвили получал деньги от «группировки экс-президента Украины Виктора Януковича».

Затем суд Киева отказался арестовывать Саакашвили.