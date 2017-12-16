МЧС: превышение нормы уровня сероводорода в районе «Кучино» не представляет угрозы

Разовые превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода в районе полигона твёрдых бытовых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе зафиксированы в течение суток, но это не представляет угрозы для населения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС России.

По сообщению ведомства, на посту «Балашиха-Речная» были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в атмосферном воздухе максимально в 3,4 раза.

«По данным Роспотребнадзора указанные концентрации не формируют токсикологического воздействия на организм человека и не представляют угрозы для здоровья населения», — сказали в МЧС.

По состоянию на 06:00 мск 16 декабря превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

По данным Росгидромета и Центра «Антистихия» МЧС России, 16 декабря прогнозируется южный, юго-западный ветер, порывами до 12 м/с, что благоприятно повлияет на экологическую обстановку и рассеивание примесей в атмосферном воздухе.

Ранее МЧС России, Роспотребнадзор и Росприроднадзор сообщили, что свалка «Кучино» стала одной из причин появления неприятного запаха, на который начали жаловаться жители Москвы с 8 декабря.