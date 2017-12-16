Кадыров рассказал о спасении из Сирии двух чеченских детей

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о возвращении на родину двух детей, которых ранее увез в Сирию вступивший в ряды террористов отец. Об этом политик написал в своем Инстаграме.

По его словам, процесс возвращения детей в Чечню занял около двух месяцев.

«В ночь с пятницы на субботу в аэропорту „Грозный“ приземлился самолет из Стамбула. Среди пассажиров воздушного судна находились двое малолетних уроженцев Чечни — десятилетний Ислам и восьмилетняя Танзила. Они были вывезены в охваченную войной Сирию их отцом Заурбеком Токаевым, который в 2015 году пополнил ряды террористов „Иблисского государства“ (Запрещенная в России террористическая организация — ИФ)», — написал Кадыров.

Он отметил, что операцией по спасению детей руководил начальник УМВД РФ по городу Грозному Хасмагомед Кадыров.

«Мы неоднократно заявляли — работа продолжится до тех пор, пока не будут спасены все наши невинные соотечественники, которые оказались в беде в Сирии и Ираке. Нам уже удалось вывезти из горячих точек около 100 человек», — добавил Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что в тюрьме Багдада находятся 25 женщин и 79 детей из России, в том числе раненные и инвалиды, их туда перевели из лагеря в Мосуле. Среди них лишь одна семья из Чечни.

Кадыров не раз занимался вопросами возвращения россиян на родину. В середине ноября спецрейс доставил в Грозный группу из 40 человек, среди которых были уроженцы Казахстана, Узбекистана, России, в том числе из Чечни, Ингушетии, Дагестана и Башкирии.