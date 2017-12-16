Водителей обязали носить светящиеся жилеты в тёмное время суток

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в Правилах дорожного движения (ПДД), которое обязывать водителей носить светоотражающую одежду при остановке вне населенных пунктов в темное время суток. Документ опубликован на сайте правительства.

«Водитель при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населённых пунктов при покидании транспортного средства обязан находиться на проезжей части или обочине в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала», — говорится в сообщении.

Постановление вступит в силу 16 марта 2018 года.

Уточняется, что за шесть месяцев 2017 года на российских дорогах в тёмное время суток было зарегистрировано более 7,5 тысячи наездов на пешеходов.

«В этих дорожно-транспортных происшествиях погиб 1321 человек, 6537 человек получили ранения», — говорится в документе.

Это на 10,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уменьшение числа наездов на пешеходов обусловлено тем, что их обязали при переходе дороги и движении по обочинам дорог в тёмное время суток вне населённых пунктов иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.