Минобороны сообщило о создании США «Новой сирийской армии»

Инструкторы США создадут в лагере для беженцев в сирийской провинции Эль-Хасека «Новую сирийскую армию, в которую войдут боевики из разгромленных террористических группировок. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«Американские инструкторы, по словам вернувшихся в свои дома беженцев, объявили, что после завершения курса подготовки, создаваемые формирования будут переброшены на юг Сирии для борьбы с сирийскими правительственными войсками», — говорится в сообщении Центра.

Данный лагерь беженцев расположен в районе 20 километров северо-восточнее города Джиср-эш-Шаддади провинции Эль-Хасека. База используется для «подготовки боевиков, стекающихся туда из различных районов Сирии». Большинство из них ранее входили в террористические организации запрещенные в России «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра».

«На сегодняшний день, в районе лагеря беженцев сосредоточено уже порядка 750 боевиков, прибывших из Ракки, Дейр-эз-Зора, Абу-Кемаля и восточных территорий Евфрата. Основной костяк группировки составляют более 400 террористов ИГИЛ, которые при поддержке США беспрепятственно выехали автоколонной из Ракки в октябре», — сообщает российский Центр по примирению.

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В ноябре Министерство обороны России опубликовало кадры «неоспоримого подтверждения» обеспечения США прикрытия боеспособных отрядов «Исламского государства». Позже выяснилось, что изображения оказались фейковыми: один из кадров — скриншот из мобильной игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron, а другие были взяты из видеозаписи действий ВВС Ирака в районе Эль-Фаллуджи в 2016 году.

Минобороны удалило из соцсетей скриншоты и позднее признало, что были опубликованы ошибочные фотографии. Затем были выложены новые кадры, на которых запечатлена техника в пустынной местности.

В Пентагоне эти сообщения назвали эпизодом продолжающейся кампании по очернению борьбы США с террористами