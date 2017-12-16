В Иркутской области автомобиль со школьниками столкнулся с грузовиком

В Тулунском районе Иркутской области с грузовиком столкнулся автомобиль, в котором был школьный учитель физкультуры и трое подростков. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Утром 16 декабря учитель физкультуры одной из школ села Бурхун Тулунского района повез на личном автомобиле своих учеников, 13-ти, 16-ти и 17-ти лет, на районные соревнования. На 11-м километре участка дороги Тулун-Братск произошло столкновение с грузовиком. В результате аварии мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Трое детей в тяжелом состоянии доставлены в медучреждение Тулунского района», — говорится в сообщении.

На сайте МВД по региону указано, что погибли преподаватель и 16-летний подросток, еще пять человек пострадали.

Следствие намерено выяснить, почему администрация школы допустила перевозку детей на личном автотранспорте учителя, и установить причины происшествия.