В СИЗО Улюкаев пожаловался на высокое давление

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, которого приговорили к восьми годам колонии строгого режима за вымогание взятки, пожаловался на высокое давление. Об этом ТАСС рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«На наш вопрос, как он себя чувствует, Улюкаев ответил, что терпимо, но давление после суда у него подскочило. Он сказал, что в СИЗО его осмотрел врач и выдал таблетки», — отметил Мельников.

Ответственный секретарь ОНК также добавил, что Улюкаев был доставлен в СИЗО без вещей, без лекарств, которые он постоянно принимает и без медицинских документов.

«Вещей при нем не было, и он сказал, что лекарств, которые постоянно ему прописаны, при себе у него тоже нет. Мы рекомендовали администрации СИЗО обратить особое внимание на его состояние здоровья, поскольку лекарства ему могут передать родственники не ранее понедельника», — добавил Мельников.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе сообщил, что Улюкаев может быть освобожден от наказания в колонии по состоянию здоровья.

Накануне экс-министра признали виновным в получении взятки. По мнению судьи Ларисы Семеновой, подсудимый «вынашивал преступный умысел» на получение взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина в обмен на положительное заключение Минэкономразвития по приватизации «Башнефти».

Сам Улюкаев назвал приговор несправедливым, но сказал, что «продолжает надеяться». Во время процесса он не признал свою вину и обвинил Сечина в провокации.