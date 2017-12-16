В Москве у мужчины похитили несколько млн рублей при попытке купить биткоины

В Москве группа человек, предложивших мужчине обменять деньги на биткоины, похитила у него 23,7 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД и источник в территориальном отделе полиции.

«В 18:40 в дежурную часть отдела полиции по району Хамовники позвонил 34-летний мужчина, который рассказал, что в кафе „Батони“ на Комсомольском проспекте неизвестные ему мужчины под предлогом продажи криптовалюты похитили у него 300 тысяч евро и 50 тысяч долларов США», — рассказал источник в МВД.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК России (мошенничество).