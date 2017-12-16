Экс-сотрудник ФСБ заявил о непричастности к атаке на Демпартию США

Бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев, арестованный по обвинению в госизмене, заявил, что слова хакера Константина Козловского, который рассказал о причастности Докучаева к атакам на серверы Демпартии США, не соответствуют действительности. Об этом сообщает РБК.

«Я отрицаю знакомство (общение) с Козловским и, соответственно, какое-либо сотрудничество с ним», — передал Дмитрий Докучаев РБК через своего адвоката.

Ранее стало известно, что хакер из Екатеринбурга, который считается одним из основных обвиняемых по делу группы Lurk, Константин Козловский признался в причастности к взлому комитета Демократической партии США.

По словам Козловского, его деятельность курировал Докучаев.

Напомним, изначально Козловский говорил, что взломать сервера Демпартии ему поручил сотрудник ФСБ по имени Илья. Позже он объяснил, что имел в виду Докучаева.