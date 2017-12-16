Курс биткоина превысил 18 тысяч долларов
Курс биткоина вновь обновил исторический максимум и составил 18 027,3 доллара. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coinmarketcap.
По данным CoinDesk, максимальное значение биткойна 16 декабря составило 18 018,4 доллара. После этого он пошел на понижение. По состоянию на 14:30 мск его курс составлял 17 989, 3 доллара.
Напомним, что отметки в 17 тысяч долларов биткоин впервые достиг 8 декабря.
В конце марта 2017 года биткоин стоил около тысячи долларов. Валюта стала стремительно расти в начале апреля, самый значительный рост пришелся на вторую половину ноября.