В Москве появится первый подземный вокзал

Власти Москвы распорядились до конца 2018 года открыть подземный вокзал, он войдет в состав крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рязанское». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заммэра столицы Марата Хуснуллина.

По его словам, площадь вокзала составит около семи тысяч квадратных метров, он должен соединить станцию МЦК «Нижегородская», будущие станции метро Кожуховской линии и железнодорожной платформы «Карачарово».

Внутри вокзала будет единый распределительный зал с билетными кассами, зал ожидания и пассажирский терминал. Кроме того, рядом появится разворотная площадка для автобусов, стоянка такси и дополнительные подъездные пути.

Хуснуллин добавил, что в планы московских властей входит построить офисную башню и апартаменты.

О строительстве крупного подземного вокзала заявляли и власти Китая. В конце 2015 года они объявили, что в городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай) открылся крупнейший в Азии подземный железнодорожный вокзал.

Его площадь составляет около 147 тысяч квадратных метров, что примерно равняется 21 футбольному полю. Станция спускается под землю на три этажа.