В Свято-Алексиевской пустыне открестились от поддержки Улюкаева

Свято-Алексиевская пустынь не поддерживала бывшего министра экономразвития Алексея Улюкаева, в решении передать обвиняемому книгу о монастыре было инициативой одной из мам учениц православий гимназии. Об этом говорится на сайте религиозного заведения.

«Это ее частное мнение, которое не разделяет администрация и насельники обители. Мы считаем, что вор должен сидеть в тюрьме!», — говорится в обращении, подписанном настоятелем пустыни иеромонахом Петром Василенко.

Ранее, до оглашения приговора, мама ученицы гимназии при Свято-Алексеевской пустыни в суде подарила Улюкаеву книгу об этом монастыре и через адвокатов передала, что будет с детьми о нем молиться.

Напомним, экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева признали виновным в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Суд постановил, что Улюкаев пообещал положительное заключение Минэкономразвития по приватизации «Башнефти».

Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Сам чиновник называет приговор несправедливым. Во время процесса он не признал свою вину и обвинил Сечина в провокации.