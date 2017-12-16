СМИ: В Петербурге убили одного из фигурантов «дела Михальченко»

В Санкт-Петербурге убили одного из фигурантов дела о контрабанде элитного алкоголя под видом герметика Илью Пичко, подозреваемый в убийстве уже задержан. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

В Следственном комитете также выпустили релиз, в котором шла речь об убийстве жителя Санкт-Петербурга, однако имени в нем приведено не было. В сообщении говорится, что с обращением о пропаже человека обратились 12 декабря.

За день до этого, 11 декабря Пичко не явился в Басманный суд Москвы на очередное заседание по делу. Однако защита сообщила суду, что фигурант дела госпитализирован, но никаких документов, подтверждающих это, предоставлено не было.

Известно, что 8 декабря в автомобиле Пичко и сборщик мебели поссорились из-за сроков выполнения работ, мужчина задушил фигуранта дела, а потом спрятал его тело в лесу в Выборгском районе города.

Напомним, Пичко полностью признал вину в инкриминируемых ему обвинениях. Он согласился выплатить штраф, а в замен его освободили из СИЗО.

По версии следствия, в 2015 году гендиректор холдинговой компании «Форум» Дмитрий Михальченко вместе со своим заместителем Борисом Коревским, замглавы ООО «Контрейл логистик Северо-Запад» Анатолием Киндзерским и директором ООО «Юго-Восточная торговая компания» Ильей Пичко организовали контрабанду дорогих вин и иных элитных напитков.

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу алкогольной продукции, совершенное организованной группой").

Михальченко в суде частично признал вину его обвиняют в том, что он незаконно ввез в Россию несколько тысяч бутылок вина для себя и своих ресторанов в Петербурге.