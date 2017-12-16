В Общественные наблюдательные комиссии снова не включили Масюк и Светову

Правозащитницы Елена Масюк и Зоя Светова не попали в состав Общественных наблюдательных комиссий (ОНК), теперь они не смогут попасть к заключенным в колониях и изоляторах. Об этом Светова написала в своем фейсбуке.

«Опять в ходу "черные списки". Мне лично Татьяна Москалькова (уполномоченная по правам человека — прим ред.) дала рекомендацию в ОНК Мордовии. А меня забраковал глава Общественной палаты Валерий Фадеев. У меня вопрос: почему ОП решает, кому быть правозащитником?», — говорится в сообщении.

По ее словам, в ОНК не попали также Любовь Волкова, Наталия Дзядко, а также Сергей Шимоволос.

В свою очередь, в Общественной палате ситуации комментировать отказались. В официальном сообщении говорится, что что более 25% заявлений не соответствовали требованиям, установленным законодательством.

Напомним, в прошлом году в ОНК вошли экс-начальник СИЗО «Бутырка» и фигурант «списка Магнитского» Дмитрий Комнов, основатель холдинга «Правда.ру» и член президиума организации «Офицеры России» Вадим Горшенин.

При этом Зоя Светова, Анна Каретникова, Андрей Бабушкин и Елена Масюк в состав ОНК включены не были.

Правозащитники обвинили Общественную палату в нарушениях при выборах новых составов ОНК, в результате которых в общественные наблюдательные комиссии попали бывшие работники Федеральной службы исполнения наказаний (ОНК), выходцы из силовых структур и сотрудники непрофильным некоммерческих организаций.