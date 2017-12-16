Сборная России по биатлону выиграла первую медаль в этом сезоне на Кубке мира

Биатлонист Антон Шипулин принес сборной России бронзовую медаль на Кубка мира, это первая медаль российскй сборной в этом сезоне.

В мужской гонке преследования на 12,5 км во французском Анси победил норвежец Йоханнес Бе, второе место занял француз Мартен Фуркад.

За третье место боролись два россиянина — Антон Шипулин и Александр Логинов. Однако Шипулин оказался на 0,2 секунды быстрее своего соотечественника. Оба россиянина закрыли по 19 из 20 мишеней.

В этом году Кубок мира по биатлону проходит в девять этапов. Он начался 26 ноября в шведском Эстерсунде, заключительный этап пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. В Анси проходит третий этап соревнований.