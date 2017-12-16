Прославившаяся коктейльными вечеринками под Храмом Христа Спасителя галерея подала иск к одноименному фонду

Бывшая элитная арт-галерея на Волхонке подала иск на 27 млн рублей к Фонду храма Христа Спасителя (ФХХС); ранее в СМИ галерея упоминалась в связи с коктейльными вечеринками под храмом, сообщает РБК.

Арт-центр является бывшим арендатором ФХХС. По словам адвоката Фонда, галерея не платила аренду и договор с ней был расторгнут. В арт-центре полагают, что из-за этого он недополучил выгоду и пытается взыскать ущерб.

В арт-галерее проводились художественные выставки и продажа предметов искусства. Однако в 2011 году СМИ узнали, что в галерее почти под храмом состоялась коктейльная вечеринка в честь выхода очередной модели дорогого мобильного телефона. Презентация стала центром скандала.

В свою очередь, учредителем ФХХС является попечителей храма, который возглавляют мэр Сергей Собянин и патриарх Кирилл. По официальной информации, он существует на пожертвования.

В базе «СПАРК-Интерфакс» указано, что в 2016 году выручка фонда составила 124,4 млн рублей, прибыль — 17,4 млн рублей, размер чистых активов — 500,6 млн рублей.

Напомним, в 2012 году Общество защиты прав потребителей пожаловалось в надзорные ведомства из-за подозрения в нецелевом расходовании денег, выделяемых из московского бюджета.

ОЗПП утверждало, что фонд превратился в бизнес-центр. Кроме того, под религиозную деятельность отдано только 7% площади храма, а остальное сдается коммерческим структурам, в том числе Центру изящных искусств на Волхонке. Однако после этого глава ОЗПП Михаил Аншаков был признан виновным в клевете и оштрафован на 100 тысяч рублей.