«Парнас» отказался выдвигать единого кандидата на президентские выборы

Члены партии «Парнас» решили отказаться от идеи выдвинуть единого кандидата на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в марте 2018 года. Об этом говорится в заявлении Федерального политсовета партии.

«В сложившейся ситуации партия не видит для себя политического смысла выдвигать своего кандидата», — говорится в сообщении.

В партии с сожалением пояснили, что призывы объединить усилия на предстоящих выборах не нашли поддержки «в демократическом стане». Однако «Парнас» готов поддержать как оппозиционера Алексея Навального, журналистку Ксению Собчак, так и не раз баллотировавшегося Григория Явлинского.

При этом участие в президентской гонке действующего главы государства Владимира Путина в партии назвали «антиконституционным».

Напомним, в конце октября партия «Парнас» предложила Навальному, Собчак и Явлинскому объединиться, чтобы представитель оппозиции смог победить в президентской гонке.

В партии добавили, что иные организации «демократического фланга», а именно Гражданская инициатива, Демвыборы, 5 декабря, Либертарианцы, Солидарность, также могут присоединиться к Коалиции.

Согласно стратегии «Парнаса», в декабре Навальный, Собчак и Явлинский должны выдвинуть свои кандидатуры, а в случае отказа властей зарегистрировать кого-либо устроить акцию протеста. Возможные участники Коалиции должны вместе собрать подписи для кандидатов.