В Санкт-Петербурге арестовали нового подозреваемого в подготовке теракта в Казанском соборе

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца 22-летнего Антона Кобца, его подозревают в помощи при подготовке теракта в Казанском соборе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Кобец с ноября 2017 года оказывал помощь арестованному накануне Евгению Ефимову в разведке местности для выбора места взрыва и давал советы по совершению теракта», — говорится в сообщении.

В пятницу 15 декабря ФСБ сообщила о задержании семерых членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», готовивших теракт в Санкт-Петербурге.

Один из задержанных 18-летний Евгений Ефимов рассказал, что собирал взрывное устройство якобы для подрыва Казанского собора. По его словам, теракт должен был состояться 17 декабря.

Выборгский районный суд Петербурга по ходатайству ФСБ арестовал молодого человека по обвинению в незаконном изготовлении взрывного устройства (статья 223.1 УК РФ).