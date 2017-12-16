«Дождь»: ЧВК «Вагнер» предложила материальную помощь родителям одного из плененных в Сирии россиянина

Мужчина, представившийся Андреем из «организации», приехал к родителям, якобы погибшего в плену в Сирии Григория Цуркану, и предложил материальную помощь, передает слова матери Цуркану телеканал «Дождь».

«Мужчина приехал к родственникам пленного россиянина в понедельник, 4 декабря. Он рассказал, что Григорий погиб, и предложил материальную компенсацию, от которой родители отказались», — утверждает «Дождь».

Телеканал отмечает, что напрямую название частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в разговоре мужчина не произнес, однако, по словам родителей, которые приводит «Дождь», бойцы ЧВК называли себя людьми «от организации».

Официального подтверждения, как и опровержения, этой информации нет.

Напомним, в октябре запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» распространила видео, на котором якобы присутствуют взятые в плен россияне. Один из мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем, 1979 года рождения, уроженцем поселка Рассвет в Ростовской области.

Второй мужчина, по его словам, уроженец Домодедовского района по имени Цуркану Григорий Михайлович, 1978 года рождения. Позже появилось еще одно видео, на котором запечатлены Заболотный и Цуркану.

В Минобороны заявили, что россияне в плен не попадали. В Кремле пообещали проверить информацию о том, что люди на видео являются гражданами России, спустя некоторое время информацию назвали неофициальной.

Позже появилось сообщение о смерти обоих человек, а в ноябре РБК сообщило о том, что мужчины могли выжить.