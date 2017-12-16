Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам водить мотоциклы

В Саудовской Аравии власти разрешили с июня 2018 года водить мотоциклы и грузовики. Об этом сообщает Al Arabia со ссылкой на управление дорожного движения страны.

Женщины в Саудовской Аравии также недавно получили право на вождение автомобиля, это была единственная страна в мире, где женщины не могли этого делать.

Согласно действующему законодательству, женщины не могут водить машину на общественных трассах, а на территории частных владений им разрешено садиться за руль.

Такие запреты частично связаны с тем, что в Саудовской Аравии женщины обязательно должны прикрывать лицо, а во время вождения это может быть небезопасно.

Спустя несколько дней после объявления решения короля полицейские Саудовской Аравии задержали мужчину, который угрожал поджигать женщин, севших за руль автомобиля.