СМИ рассказали о письме Саакашвили Порошенко с предложением помириться

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили передал письмо президенту Украины Петру Порошенко с предложение заключить мир, сообщает издание Insider со ссылкой на источники.

«Через посла ЕС он предлагает остановить марши и снять палатки в обмен на деэскалацию», — рассказал Insider источник среди украинских чиновников.

Однако в публикации издания не уточняется, какой именно посол одной из стран Европейского союза мог передать письмо.

Напомним, Саакашвили задержали в Киеве 8 декабря по обвинению в «содействии участникам преступных организаций и скрытии их преступной деятельности» (ч. 2 ст. 256 УК Украины).

Генпрокуратура страны утверждала, что Саакашвили получал деньги от «группировки экс-президента Украины Виктора Януковича». Затем суд Киева отказался арестовывать политика.