Суд признал законным отзыв лицензии у банка «Югра»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Югра» к Центробанку о незаконном отзыве лицензии, сообщает «Коммерсант».

Во время рассмотрения иска судья Наталия Дейна отклонила почти все ходатайства представителей «Югры», в том числе и о проверке на подлинность бухгалтерской отчетности, которую предоставила временная администрация в Центробанк. По словам представителя «Югры», она содержит «подлог в форме искажения данных», однако представитель Центробанка отверг обвинение.

Представитель банка «Югры» заявил, что решение суда обязательно будет обжаловано. По закону, на это есть месяц. Жалобу можно подать в 9-й Арбитражный суд.

Центробанк 10 июля ввел в «Югре» временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Спустя всего девять дней Генпрокуратура опротестовала решение Центробанка, чего раньше в подобных случаях никогда не делала. 28 июля Центробанк отозвал у банка «Югра» лицензию.

Бывший председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев подал иск в арбитраж. Он считает действия Центробанка незаконными. Банк настаивал на привлечении в процесс АСВ в качестве третьей стороны и истребовании плана участия Агентства в предотвращении банкротства банка.

Банк «Югра» был создан в 1990 году. Основным владельцем банка является Алексей Хотин.