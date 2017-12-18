Полиция задержала ямальца за мемы со «школьником из бундестага»

Полиция Нового Уренгоя задержала для опроса местного активиста Юрия Буларги. С него взяли объяснение, как на его странице в соцсети «ВКонтакте» появились изображения со школьником местной гимназии, где тот одет в нацистскую форму. Речь идет о гимназисте Николае Десятниченко, который стал известен после выступления в немецком бундестаге.

В объяснительной, которую публикует портал URA.ru, Буларги сообщает полиции, что создал свою страницу около года назад. Он утверждает, что не размещал на ней «от пользователя Виктора Бурякова никаких фотографий», и самого Бурякова не знает. Также Буларги сообщает, что его страницы в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» были взломаны два месяца назад, о чем он даже жаловался в письме президенту.

Пресс-секретарь управления МВД по ЯНАО Ирина Будькина пояснила изданию, что от администрации города Новый Уренгой в городской отдел силового ведомства поступил запрос на проверку факта нарушения Буларгой статьи 20.3. КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Участковые, по словам пресс-секретаря, несколько раз отправляли Буларги повестку, однако он игнорировал ее. После неоднократной неявки по повестке, 14 декабря, участковые вынуждены были доставить гражданина в отделение, где опрашивали не более часа. Сейчас в полиции проверяют информацию о взломе страниц Буларги.

Ученик гимназии Нового Уренгоя Николай Десятниченко рассказал в бундестаге о немецком солдате, попавшем в плен после Сталинградской битвы. Он заявил, что «многие [немецкие солдаты] хотели жить мирно и не желали воевать». Его речь привлекла внимание пользователей соцсетей и СМИ.

Выступление школьника вызвало бурную дискуссию в обществе и, как отмечает URA.ru, всплеск народного творчества в соцсетях: от имени школьника создавались страницы, сочинялись анекдоты и создавались фотоколлажи с использованием нацистской атрибутики.