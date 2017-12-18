МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах бобслеиста Воеводу

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах российского бобслеиста Алексея Воеводу, который завершил карьеру в 2015 году. Об этом сообщается на сайте МОК.

Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб спортсменов с Олимпиады в 2014 году, постановила, что Воевода во время соревнований в Сочи нарушил антидопинговые правила. Теперь ему запрещена аккредитация на Олимпийские игры в любом качестве.

Также МОК сообщил, что прекратил дело в отношении «другого спортсмена» без применения санкций, однако не стал указывать его имени. Портал Inside the Games, в распоряжении которого оказался текст вердикта МОК, пишет, что это российский конькобежец, трехкратный чемпион мира Денис Юсков.

На Олимпиаде в Сочи Алексей Воевода и Александр Зубков в соревнованиях двоек стали олимпийскими чемпионами. Также Воевода стал победителем Игр в четверках (Зубков, Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло). Однако после отстранения Александра Зубкова за нарушение антидопинговых правил, МОК аннулировал результаты четверок.

По итогам работы комиссии Освальда Россия потеряла 11 наград Олимпиады в Сочи и первое место в медальном зачете. К этому моменту МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх 32 российских спортсмена.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. которая пройдет в Южной Корее в 2018 году. «Чистые» спортсмены (не уличенные в применении допинга) смогут выступить под нейтральным флагом.