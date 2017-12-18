США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о непризнании статуса Иерусалима

США заблокировали резолюции Совета безопасности ООН, в которой не признавалось изменение статуса Иерусалима, сообщает Reuters. Агентство уточняет, что США были единственным государством-членом организации, выступившим против этого документа.

За принятие резолюции, передает агентство, проголосовали 14 государств-членов Совбеза.​ Документ разработали власти Египта. В нем говорилось о «глубоком сожалении в отношении недавних решений, касающихся статуса Иерусалима».

Также в документе подчеркивалось, что любые решения по изменению статуса Иерусалима не имеют юридической силы и должны быть отменены в соответствии с резолюциями Совбеза.

В свою очередь представитель США при ООН Никки Хейли заявила, организация «заставила США наложить вето» на этот документ из-за «простого решения [Вашингтона] о том, где ему размещать свое посольство».Саму резолюцию она назвала «оскорблением, которое не будет забыто».

ABC News отмечает, что арабские страны заранее знали, что США, «несомненно, будут налагать вето» на резолюцию, но добивались голосования, чтобы показать: страны по всему миру, в том числе многие американские союзники (например, Великобритания, Франция и Япония) выступают против решения президента США Дональда Трампа по Иерусалиму.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил в своем твиттере Хейли за блокировку резолюции, отметив, что она, использовав вето, «зажгла свечу правды» и «развеяла тьму». «Истина победила ложь. Благодарю вас, президент Трамп», — заключил Нетаньяху.

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил Иерусалим столицей израильского государства и пообещал перенести туда американское посольство.

Это решение спровоцировало массовые беспорядки на улицах Иерусалима. В результате пострадали более двухсот палестинцев. Кроме этого, Палестинская группировка ХАМАС начала третью интифаду (восстание) против Израиля.

Спустя неделю, 13 декабря, страны-участницы организации исламского сотрудничества (в ОИС входят 57 государств) признали Палестину государством со столицей в Восточном Иерусалиме.