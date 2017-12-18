Касперский подал в суд на министерство внутренней безопасности США

«Лаборатория Касперского» подала в суд на министерство внутренней безопасности США из-за запрета на использование ПО компании в американских государственных организациях, сообщил в своем блоге в Livejournal глава компании Евгений Касперский.

Он отметил, что ведомство создало «опасный прецедент, который может быть использован для незаконного ограничения любого честного бизнеса».

«Необоснованное решение Министерства в нарушение действующих правил и сопутствующая атака в американских медиа имеют глобальный эффект на наш бизнес. Масштаб ущерба нам еще предстоит оценить в последующие годы, а пока я посвящаю значительную часть своего рабочего времени, чтобы рассказать нашим партнёрам и заказчикам реальную подоплёку происходящего», — добавил Касперский.

Он подчеркнул, что компания «без проблем выживет в этом геополитическом шторме».

13 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование продуктов «Лаборатории Касперского» американским правительством.

В сентябре Министерство внутренней безопасности США обязало все государственные учреждения отказаться от использования антивирусов «Лаборатории Касперского». В ведомстве пояснили, что продукция компании может быть использована властями России для доступа к правительственным документам.