Новый посол России во Франции вступил в должность. Видео

Вечером в понедельник, 18 декабря, президент Франции принял в Елисейском дворце группу новых послов из двух десятков стран, включая посла России, 58-летнего Алексея Мешкова. Мешков был назначен на должность посла во Франции (и по совместительству — в Монако) в конце октября, а сегодня, вручив Макрону верительную грамоту, официально вступил в должность.

Таким образом закончилась 9-летняя «эпоха» посла Александра Орлова, тонкого дипломата, которому удалось пережить на этом посту и «золотой период» российско-французских отношений при Саркози, и время реакции французских властей на войну на Донбассе и аннексию Крыма, с санкциями, отменой поставок «Мистралей» и отказом президента Олланда явиться вместе с Путиным на открытие российского православно-культурного центра в Париже.

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Новый посол Мешков до этого назначения трудился заместителем Сергея Лаврова (с декабря 2012 года), был послом в Италии и Сан-Марино (2004–2012) и полпредом России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и Всемирной продовольственной программе ООН (2006–2012).

Вместе с ним президент Макрон сегодня принял послов Португалии, Хорватии, Нигерии, Панамы, Алжира, Ливана, Шри-Ланки, Кубы, Гамбии, Бангладеш, Коморских островов, Кабо-Верде, Казахстана, ОАЭ, Омана, Канады, Австралии и США.