Более 100 человек пострадали при крушении поезда в США

Число пострадавших при крушении скоростного поезда в штате Вашингтон, США превысило 100 человек. Об этом сообщает CNN.

Ранее сообщалось о 77 раненых и шести погибших.

Photos from scene of amtrak passenger train derailment pic.twitter.com/gd09MzLCC6 — Pierce Co Sheriff (@PierceSheriff) December 18, 2017

Напомним, что инцидент произошел накануне приблизительно в 60 километрах к югу от Сиэтла, между городами Олимпия и Лейквуд. Два вагона поезда упали с железнодорожного моста на автомобильное шоссе. Они повредили не менее семи автомобилей и вызвали крупную пробку на шоссе Interstate 5.