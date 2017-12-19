Более 100 человек пострадали при крушении поезда в США
Число пострадавших при крушении скоростного поезда в штате Вашингтон, США превысило 100 человек. Об этом сообщает CNN.
Ранее сообщалось о 77 раненых и шести погибших.
Photos from scene of amtrak passenger train derailment pic.twitter.com/gd09MzLCC6— Pierce Co Sheriff (@PierceSheriff) December 18, 2017
Напомним, что инцидент произошел накануне приблизительно в 60 километрах к югу от Сиэтла, между городами Олимпия и Лейквуд. Два вагона поезда упали с железнодорожного моста на автомобильное шоссе. Они повредили не менее семи автомобилей и вызвали крупную пробку на шоссе Interstate 5.