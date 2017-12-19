Новая газета

Более 100 человек пострадали при крушении поезда в США

Общество

Число пострадавших при крушении скоростного поезда в штате Вашингтон, США превысило 100 человек. Об этом сообщает CNN.

Ранее сообщалось о 77 раненых и шести погибших.

Напомним, что инцидент произошел накануне приблизительно в 60 километрах к югу от Сиэтла, между городами Олимпия и Лейквуд. Два вагона поезда упали с железнодорожного моста на автомобильное шоссе. Они повредили не менее семи автомобилей и вызвали крупную пробку на шоссе Interstate 5.

Теги:
поезда, крушение, сша, nt
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