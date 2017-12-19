Власти США обвинили КНДР в причастности к вирусу WannaCry

За атакой вируса-вымогателя WannaCry, которая произошла весной, стояли хакеры из Северной Кореи. Об этом заявил советник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт в статье, которая опубликована в The Wall Street Journal.

«После тщательного расследования США официально возлагают ответственность за масштабную атаку вируса WannaCry на Северную Корею», — говорится в публикации.

Советник президента пишет, что к аналогичным выводам пришли также британские спецслужбы и Microsoft.

Напомним, в мае масштабной атаке вирусом-блокировщиком WannaCry подверглись более 70 стран, среди которых: Россия, США, Великобритания, Китай, Италия.

Этот вирус заражал компьютеры по всему миру, зашифровывал данные на жестком диске и требовал выкуп. Хакеры использовали известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010. На зараженную систему устанавливался набор скриптов, который запускал программу-шифровальщик.

В России жертвами WannaCry стали сети «Мегафона», «Билайна», «Связного», РЖД, Минздрава, Сбербанка, МВД и Следственного комитета.