Дуров рассказал о причинах сбоя в работе Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что произошедший сбой в работе менеджера связан с ростом популярности. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

«Из-за невероятного роста в последнее время сообщения отправлялись медленнее, чем обычно… Мы кое-что изменили, все должно быть нормально завтра», — написал он.

Накануне пользователи социальных сетей пожаловались на сбои в работе Telegram: сервис не отправлял и не доставлял сообщения.

Отслеживающий сбои интернет-сервисов сайт DownDetector отметил всплеск жалоб на работу Telegram в России, Украине, Центральной Европе, Великобритании и Испании.