Новая газета

Джордж Лукас стал самой богатой знаменитостью в США по версии Forbes

Общество

Режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас занял первое место в рейтинге самых богатых знаменитостей по версии журнала Forbes. Состояние Лукаса в 2017 году составило 5,5 млрд долларов.

Как отмечает журнал, первое место Лукасу обеспечила сделка с Disney: компания купила за 4 миллиарда долларов права на фильм и студию LucasFilm.

В тройку лидеров также вошли режиссер Стивен Спилберг (3,6 млрд долларов) и телеведущая Опра Уинфри (2,8 млрд долларов). На четвертом месте- баскетболист Майкл Джордан с 1,4 миллиарда, а на пятом — иллюзионист Дэвид Коперфилд с 875 миллионами долларов.

В топ-10 богатейших знаменитостей вошли также рэперы Шон Комб, Jay-Z и Dr. Dre, звезда гольфа Тайгер Вудс и писатель Джеймс Паттерсон.

В общей сложности состояние десяти самых зажиточных знаменитостей Америки в 2017 году составило 18 миллиардов долларов.

Теги:
звездные войны, рейтинги, forbes, nt
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