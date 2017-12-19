Джордж Лукас стал самой богатой знаменитостью в США по версии Forbes

Режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас занял первое место в рейтинге самых богатых знаменитостей по версии журнала Forbes. Состояние Лукаса в 2017 году составило 5,5 млрд долларов.

Как отмечает журнал, первое место Лукасу обеспечила сделка с Disney: компания купила за 4 миллиарда долларов права на фильм и студию LucasFilm.

America's wealthiest celebrities 2017:

1. George Lucas $5.5 billion

2. Steven Spielberg $3.6 billion

3. Oprah $2.8 billionhttps://t.co/vCmoi78gPG pic.twitter.com/WlRPXEat4E — Forbes (@Forbes) December 18, 2017

В тройку лидеров также вошли режиссер Стивен Спилберг (3,6 млрд долларов) и телеведущая Опра Уинфри (2,8 млрд долларов). На четвертом месте- баскетболист Майкл Джордан с 1,4 миллиарда, а на пятом — иллюзионист Дэвид Коперфилд с 875 миллионами долларов.

В топ-10 богатейших знаменитостей вошли также рэперы Шон Комб, Jay-Z и Dr. Dre, звезда гольфа Тайгер Вудс и писатель Джеймс Паттерсон.