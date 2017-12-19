ФСБ и МВД получат биометрические данные клиентов банков без их согласия

Оператор биометрической системы, которая нужна для получения финансовых и других услуг банков онлайн, будет предоставлять МВД и ФСБ данные своих клиентов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на законопроект о биометрической системе и удаленной идентификации граждан, который Госдума приняла во втором чтении 15 декабря.

Порядок взаимодействия между ведомствами и операторами будет определять правительство.

По словам соавтора законопроекта Анатолия Аксакова, у МВД и ФСБ не будет сплошного доступа к этой системе, и данные будут предоставлять по запросу.

«Доступ будет только на основании полномочий, которые определены законом для силовых структур», — пояснил Аксаков.

Как уточняет газета, проектом удаленной идентификации граждан МВД заинтересовалось в начале осени. Ведомство хотело стать оператором биометрической системы, но было принято решение о том, что эти функции будет выполнять «Ростелеком».

В МВД отказались от комментариев газете, а в ФСБ на запрос издания не ответили.