«Коммерсант»: в России впервые атаковали банк через систему SWIFT

В России 15 декабря впервые была зафиксирована успешная кибератака на банк с выводом денег за рубеж через международную систему передачи финансовой информации SWIFT. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Центробанк и специалистов по информационной безопасности.

По предварительным данным, к атаке причастна группировка Cobalt. Название банка и размер ущерба источники газеты не раскрывают, но указывают, что недавняя проверка ЦБ показала проблемы с информационной безопасностью в атакованном банке.

Проникновение в банк произошло характерным для Cobalt способом — через вредонос, который рассылался группировкой несколько недель назад по банкам.

Как уточняют в компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IBВ, в среднем промежуток от проникновения до вывода денег составляет три-четыре недели, средняя сумма хищения — 100 млн рублей.

Как пояснил замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев, в результате заражения банка злоумышленники фактически захватили управление им, то есть могли вывести средства любым способом.

«Вероятно, SWIFT был выбран лишь потому, что был интересен вывод средств именно за рубеж. Деньги ушли в Европу, Азию, Америку», — сказал он.

По мнению Сычева, обналичивание денег за границей злоумышленники могли посчитать менее рискованным.