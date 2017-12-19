В Москве гражданина Норвегии арестовали по подозрению в шпионаже

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина Норвегии Фроде Берга, которого обвиняют в шпионаже. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бергу предъявлены обвинения по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

«Его взяли, что называется, с поличным — при получении документов, содержащих секретные сведения», — пояснил собеседник агентства.

По данным «Росбалта», речь идет о документах, касающихся военно-морского флота России. Берг якобы получил их от россиянина Алексея Житнюка, которого Лефортовский суд ранее арестовал по статье 275 УК (госизмена).

Как считают ФСБ, Берг передавал информацию спецслужбам своей страны, она также попадала в ЦРУ США.