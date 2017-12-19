Правительство выделило 7 млрд рублей на доплату неработающим пенсионерам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выделил 7 млрд рублей на доплату 424 тысячам неработающих пенсионеров в 2018 году. Об этом говорится на сайте правительства.

«Утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации в размере 7085,7 млн рублей на выплату региональных социальных доплат к пенсии», — говорится в документе.

Уточняется, что размер доплаты составит от 2,3 до 8,4 тысячи рублей. Больше всего средств направят в Московскую область (более 1,5 миллиарда рублей) и в Республику Саха (более 1,4 миллиарда рублей).

Ранее Пенсионный фонд России отчитался о том, что пенсионеры имеют доходы не ниже прожиточного минимума. В среднем по России прожиточный минимум для пенсионеров составляет 8506 рублей.