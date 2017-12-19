На заседании РАН предложили ликвидировать Институт научной информации по общественным наукам

Во время заседания президиума Российской академии наук (РАН) предложили ликвидировать Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН), сообщил академик Юрий Борко в своем фейсбуке.

По словам Борко, некоторые академики считают, что необходимость в существовании ИНИОН «отпала» и они не знают, чем занимается институт.

При этом Борко, который проработал в ИНИОН 20 лет, отмечает, что на встречу не был приглашен научный руководитель института Юрий Пивоваров, и решать судьбу академического заведения без него «просто недопустимо».

В свою очередь, глава РАН Александр Сергеев, с которым связался Борко, пообещал разобраться в ситуации и пригласил Пивоварова на встречу, которая пройдет 18 декабря.

Напомним, вечером 30 января на юге Москвы в библиотеке ИНИОН начался пожар, который не могли потушить около суток. Его площадь составила около 2 тысяч квадратных метров. В результате сгорело 5 млн экземпляров изданий, общий ущерб составил более 1,5 млн рублей.