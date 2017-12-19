США опубликовали обновленную Стратегию национальной безопасности. Россия и Китай признаны главными угрозами

Президент США Дональд Трамп подписал обновленную Стратегию национальной безопасности страны. В 68-страничном документе Россия и Китай названы странами, которые бросают вызов безопасности США и стремятся подорвать ее безопасность. Стратегия опубликована на сайте Белого дома.

«Китай и Россия бросают вызов власти, влиянию и интересам США, пытаясь подорвать американскую безопасность и процветание. Они полны решимости сделать свои экономики менее свободными и честными, наращивать военную мощь, контролировать информацию, чтобы подавить общество и расширить свое влияние», — говорится в документе.

Также отмечается, что Китай и Россия усиливают свое влияние на региональном и глобальном уровне. При этом обе страны отказывают США в период кризисов в доступе в важнейшие торговые зоны, а в мирное время затрудняют этот доступ. «Короче говоря, они оспаривают наше геополитическое превосходство и стараются изменить международный порядок в свою пользу», — подчеркивается в Стратегии.

Угрозой США и их союзникам в документе также названы «диктаторские режимы» КНДР и Ирана и признанные террористическими и запрещенные организации «Исламское государство» и «Аль-Каида».

В Кремле изучают новую Стратегию нацбезопасности США, беглое прочтение демонстрирует имперский характер документа, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва не может согласиться с позицией США об угрозе со стороны России. Вместе с тем Кремль увидел в документе «скромные позитивные моменты» — готовность сотрудничать с Россией там, где есть интересы США, добавил Песков.

«Это абсолютно корреспондируется с нашим подходом, который озвучивал президент. Потому что Москва также ищет сотрудничества с США там, где это выгодно нам, и настолько, насколько готовы идти наши американские коллеги», — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что в Стратегии есть «достаточно впечатляющие» формулировки, которые еще«предстоит осмыслить».

Накануне была обнародована информации о том, ЦРУ помогло предотвратить теракт в Санкт-Петербурге. Вслед за этим последовали два заявления — со стороны США и России. В США отметили улучшение отношений с Москвой в последние месяцы. . Представитель американской администрации отметил, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на поиске областей сотрудничества там, где их можно найти, однако он «всегда на страже американских интересов». В Кремле заявили, что передача ЦРУ данных о готовящемся в Санкт-Петербурге теракте является образцовым примером сотрудничества стран в борьбе с терроризмом.