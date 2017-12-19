В аэропорту Нарьян-Мара упал самолет. Два человека погибли, 11 пострадали

В аэропорту Нарьян-Мара самолет АН-2 разбился при взлете. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой управление МЧС по Ненецкому автономному округу.

Самолет следовал по маршруту Нарьян-Мар – Харута. При заходе на взлет воздушное судно рухнуло, в результате падения был разрушен фюзеляж самолета.

Всего на борту находились 13 человек. Как минимум, два человека погибли, остальные пассажиры и члены экипажа эвакуированы и госпитализированы. По предварительным данным, у двоих человек диагностирован перелом позвоночника.

Как уточняет Ненецкое информагентство, среди пассажиров рейса были сотрудники УМВД РФ по НАО и руководитель Департамента агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов.