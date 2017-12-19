Российским паралимпийцам посоветовали не рассказывать в соцсетях о своем гражданстве

Паралимпийцам из России, которых допустили к квалификационным стартам игр, запретили рассказывать о своем гражданстве в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

«Нам нельзя использовать национальные цвета, носить флаг, говорить, что мы из России. Даже в социальных сетях. Да, мы можем написать что-нибудь, но при этом флажочек поставить не можем. При этом нам нельзя критиковать, обсуждать (принятое решение)», — сказала тренер.

По ее словам, спортсмены из других стран после скандала с допингом изменили отношение к российским паралимпийцам, сейчас доходит даже до того, что они «просто проходят мимо».

«Для них главное - победа любой ценой, и они готовы переступить через честь, достоинство и дружбу», — заключила Громова.

Напомним, 5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в предстоящей Олимпиаде. Россияне могут выступить только в статусе «Олимпийских атлетов из России» (OAR). 12 декабря Олимпийский комитет России (ОКР) проголосовал за участие российских спортсменов в Играх под нейтральным флагом.

В результате сдачи квалификационных нормативов в канадском Канморе допустили 34 российских лыжников и биатлонистов. Окончательно вопрос об участии спортсменов в Паралимпиаде будет решен 19 декабря, решение должны объявить 21 декабря.