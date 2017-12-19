В Новой Москве при пожаре в пансионате для престарелых пострадали 16 человек

В пансионате для престарелых в деревне Картмазово в Новой Москве при пожаре пострадали 16 человек, сообщил в твиттере мэр столицы Сергей Собянин.

«В частном пансионате для престарелых в Новой Москве произошел пожар. По предварительным данным, пострадали 16 человек. Всем оказывается медицинская помощь. Надеюсь, обойдется без жертв», — написал он.

Сообщалось, что возгорание произошло в сауне на цокольном этаже здания на площади 20 кв метров. В 11:32 по мск пожар был ликвидирован. Из пансионата эвакуировали 30 человек. 19 человек были сняты пожарными с крыши здания.