В Дагестане убили брата взорвавшейся в московском метро смертницы

В Дагестане убили двух террористов, один из них — разыскиваемый боевик Ильяс Шарипов, брат смертницы Марьям Шариповой, которая взорвалась в московском метро в 2010 году.

«Да, этот нейтрализованный боевик — родной брат Марьям Шариповой. Он сам причастен к целому ряду преступлений, одно из них — подрыв СВУ в Махачкале в 2013 году, в результате чего погибли два ребенка», — рассказали РБК в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Спецоперация силовиков проходила в ночь на 19 ноября в районе села Игали Гумбетовского района. В ответ на требование сложить оружие боевики открыли огонь.

Это уже вторая операция в Дагестане за неделю: 17 декабря в республике убили троих подозреваемых участников незаконных вооруженных формирований. Одним из убитых оказался Алигаджи Хамутаев. На его счету убийство восьми человек и нападение на колонну МВД.

Теракт в московском метро произошел утром 29 марта 2010 года на станции «Лубянка». 27-летняя Марьям Шарипова устроила самоподрыв. В результате погиб 41 человек, более 80 были ранены.

«Новая газета» сообщала, что Шарипова работала завучем в школе в Дагестане, у нее было два высших образования.