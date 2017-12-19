Число жертв крушения АН-2 в аэропорту Нарьян-Мара увеличилось до четырех

При крушении АН-2 в аэропорту Нарьян-Мара погибли четыре человека, сообщает Следственный комитет по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В ведомстве отметили, что сведения о погибших и пострадавших уточняются.

По факту крушения возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц).

Самолет следовал по маршруту Нарьян-Мар — Харута. Воздушное судно рухнуло при взлете. В результате разрушился фюзеляж самолета. На борту находились 13 человек. Среди пассажиров рейса были сотрудники УМВД РФ по НАО и руководитель Департамента агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов.