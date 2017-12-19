ЕСПЧ взыскал с России 46 тысяч евро за смерть мужчины в полиции Татарстана

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство России выплатить €46 тыс. Фание Хайруллиной, чей муж Жавдат умер 15 лет назад после госпитализации из здания Тукаевского РОВД Татарстана. Об этом сообщают правозащитная организация «Зона права» и Казанский правозащитный центр.

ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили ст. 2 (Право на жизнь) и ст. 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Жалоба Хайруллиной в Страсбурге была зарегистрирована 20 мая 2009 года. В том же году женщина отсудила 250 тыс. руб. у Минфина в счет компенсации морального вреда за смерть мужа по вине неустановленных сотрудников милиции.

Дело против Минфина слушалось в Ново-Савиновский райсуде Казани. Решение суда, как сообщала «Новая газета», стало прецедентным, поскольку он установил — смерть человека наступила по вине сотрудников полиции при отсутствии в отношении них обвинительного приговора. То есть российский суд фактически подтвердил установленную Страсбургским судом процедуру, когда вина должностных лиц может быть доказана не только в рамках уголовного дела.

«Новая газета» неоднократно публиковала материалы об этом происшествии. Напомним, в ночь на 14 сентября 2002 года 51-летний Жавдат Хайруллин был обнаружен на балконе пятого этажа здания Тукаевского РОВД республики. Три месяца спустя, не приходя в сознание, мужчина скончался в больнице Набережных Челнов.

В материалах общественного расследования Правозащитного Центра города Казани говорилось, что в помещении правоохранители пытали задержанных Хайруллина и его знакомого Василия Васикова с помощью противогазов. Им перекрывали доступ воздуха, добиваясь признания в совершении убийства.

По мнению правозащитников, самоубийство Хайруллина было инсценировано милиционерами после пыток задержанного. Уголовное дело в отношении полицейских возобновлялось и прекращалось более 20 раз.