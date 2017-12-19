Защита Улюкаева обжаловала приговор

Адвокаты бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, признанного виновным в получении 2 млн долларов взятки, обжаловали приговор, передает агентство «Москва».

Дата рассмотрения жалобы пока неизвестна.

Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. По мнению суда, все доводы защиты не основаны на законе и на материалах дела. Сам Улюкаев назвал приговор несправедливым.

В своем приговоре судья Лариса Семенова так и не привела показания на следствии самого Игоря Сечина, главного свидетеля. Они не исследовались во время заседаний. Лично в суд Сечин не пришел несмотря на неоднократные повестки.

Улюкаев находится в СИЗО №1 (так называемый «Кремлевский централ»). В разговоре с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) бывший министр отказался от передач в изолятор.