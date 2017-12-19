Матвиенко обяжет сенаторов зарегистрировать и продвигать бренд своего региона

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручит сенаторам лично заняться регистрацией и продвижением брендов своих регионов. Эту инициативу она озвучила на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совфеде, передает ТАСС.

Матвиенко рассказала, что возмущена тем, что знаменитые и продаваемые во всем мире российские бренды до сих пор не зарегистрированы. В качестве примера она привела кубачинское серебро, палехские шкатулки и дымковские игрушки. «Весь мир их знает, почему нет наименования, нет зарегистрированных брендов?», — посетовала Матвиенко.

«Я дам поручение каждому сенатору в течение года зарегистрировать один региональный бренд, так как их двое, то у нас по два бренда от каждого региона. Сенаторы должны будут их зарегистрировать, пусть попробуют не сделать! Сроки-то истекают, сенаторам-то надо бороться за место под солнцем. Представляете, сколько сразу брендов появится», — предложила вице-спикер Совфеда.

Также Матвиенко возмутилась тем, что сейчас на новогодней ярмарке у Красной площади продаются примитивные матрешки.

«Одни матрешки, ну невозможно... конечно же, намалевано, это все не ручной работы, это все такое примитивное. Стыдно, что мы постоянно одними матрешками торгуем», — сказала Матвиенко.